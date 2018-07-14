Отруєння "Новачком": в Еймсбері зібрали понад 400 речових доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Понад 400 речових доказів були зібрані британською поліцією в Еймсбері в рамках розслідування отруєння речовиною "Новачок". Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
Очікується, що слідство триватиме протягом декількох тижнів, а то й місяців, оскільки правоохоронці шукають інші можливі місця або джерела зараження, а також збирають додаткові докази.
Поліція повідомила, що нервово-паралітичну речовину, через отруєння якою померла жінка, а чоловік перебуває у важкому стані, було знайдено в його будинку. Правоохоронці знайшли в його будинку маленьку пляшечку з отрутою. Поки ще не ясно, як пляшечка потрапила в будинок.
Нагадаємо, в Еймсбері в кінці червня були виявлені двоє людей з ознаками отруєння. Жінка померла 8 липня, чоловік живий. Розглядається версія, що вони могли постраждати від однієї і тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою раніше були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка.
Вчені перевіряють, чи отруїлися жінка і чоловік в Еймсбері однієї і тією ж групою "Новачка", якою отруїлися Скрипалі.