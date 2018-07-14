Отравление "Новичком": в Эймсбери собрали более 400 вещественных доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Более 400 вещественных доказательств были собраны британской полицией в Эймсбери в рамках расследования отравления веществом "Новичок". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.
Ожидается, что следствие продлится нескольких недель, если не месяцев, поскольку правоохранители ищут другие возможные места или источники заражения, а также собирают дополнительные доказательства.
Полиция сообщила, что нервно-паралитическое вещество, из-за отравления которым умерла женщина, а мужчина пребывает в тяжелом состоянии, было найдено в его доме. Правоохранители нашли в его доме маленькую бутылочку с ядом. Пока еще не ясно, как бутылочка попала в дом.
Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены двое людей с признаками отравления. Женщина скончалась 8 июля, мужчина жив. Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Ученые проверяют, отравились ли женщина и мужчина в Эймсбери одной и той же группой "Новичка", которой отравились Скрипали.