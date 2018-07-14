Отравление "Новичком": в Эймсбери собрали более 400 вещественных доказательств

Ожидается, что следствие продлится нескольких недель, если не месяцев, поскольку правоохранители ищут другие возможные места или источники заражения, а также собирают дополнительные доказательства.

Полиция сообщила, что нервно-паралитическое вещество, из-за отравления которым умерла женщина, а мужчина пребывает в тяжелом состоянии, было найдено в его доме. Правоохранители нашли в его доме маленькую бутылочку с ядом. Пока еще не ясно, как бутылочка попала в дом.

Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены двое людей с признаками отравления. Женщина скончалась 8 июля, мужчина жив. Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Ученые проверяют, отравились ли женщина и мужчина в Эймсбери одной и той же группой "Новичка", которой отравились Скрипали.