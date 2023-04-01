Отримання статусу довгострокового резидента ЄС хочуть спростити
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Євродепутати хочуть спростити доступ до статусу довгострокового резидента ЄС, поінформували у Європарламенті, пише УНН.
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Зокрема, йдеться про такі запропоновані зміни:
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- статус довгострокового резидента ЄС вимагатиме трьох років легального проживання замість п’яти;
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- можливість інтегрувати тих, хто має статус тимчасового захисту;
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- довгострокові резиденти ЄС зможуть без додаткових обмежень переїхати до іншої країни ЄС;
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- автоматичний статус довгострокових резидентів для дітей на утриманні;
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- швидша процедура розгляду заявок: максимум 60 днів після подання.
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Євродепутати погодили початок перемовин щодо остаточного тексту закону з міністрами ЄС. Рішення щодо цього очікується на пленарній сесії Європарламенту 17-20 квітня.
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