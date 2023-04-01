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Отримання статусу довгострокового резидента ЄС хочуть спростити

Отримання статусу довгострокового резидента ЄС хочуть спростити

Київ • УНН

 • 1973387 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Євродепутати хочуть спростити доступ до статусу довгострокового резидента ЄС, поінформували у Європарламенті, пише УНН

Деталі

Зокрема, йдеться про такі запропоновані зміни:

  • статус довгострокового резидента ЄС вимагатиме трьох років легального проживання замість п’яти;
  • можливість інтегрувати тих, хто має статус тимчасового захисту;
  • довгострокові резиденти ЄС зможуть без додаткових обмежень переїхати до іншої країни ЄС;
  • автоматичний статус довгострокових резидентів для дітей на утриманні;
  • швидша процедура розгляду заявок: максимум 60 днів після подання.

Євродепутати погодили початок перемовин щодо остаточного тексту закону з міністрами ЄС. Рішення щодо цього очікується на пленарній сесії Європарламенту 17-20 квітня.

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