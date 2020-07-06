Освітній “Оскар”: визначено найкращі вищі навчальні заклади України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Щороку експерти оцінюють діяльність університетів. Складаючи рейтинги, до уваги беруть базову, загальноосвітню та фахову підготовку студентів, застосування інформаційних технологій, затребуваність випускників ЗВО на ринку праці, передає УНН.
Рейтинг “Топ-200 Україна 2020”, який презентував Центр міжнародних проєктів “Євроосвіта” у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, визначали за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири — національними.
Експерти послуговувалися лише відкритими даними, оприлюдненими на вебресурсах незалежних національних і міжнародних організацій та установ.
У десятку вишів-лідерів України за версією “Топ-200 Україна” увійшли: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Сумський державний університет, Харківські ЗВО — Каразінський університет, Харківська політехніка і Харківський національний університет радіоелектроніки, Львівська політехніка і Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Вінницький національний технічний університет.
Постійна увага міжнародних експертів до якості вищої освіти, безумовно, мотивує національні університети ставати щораз кращими та привабливішими для студентів, які прагнуть отримати високі знання світового рівня. Це яскраво демонструє Сумський державний університет. У рейтингу 2019 року заклад піднявся на шосту позицію з дев’ятої, на якій був 2018-го, а в “Топ-200 Україна 2020” СДУ посів місце уже серед трійки лідерів.