Образовательный "Оскар": определены лучшие вузы Украины

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 37841 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 56215 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110239 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119163 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122257 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 160025 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119100 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148432 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104750 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102970 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Образовательный "Оскар": определены лучшие вузы Украины

Образовательный "Оскар": определены лучшие вузы Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Ежегодно эксперты оценивают деятельность университетов. Составляя рейтинги, во внимание принимают базовую, общеобразовательную и профессиональную подготовку студентов, применение информационных технологий, востребованность выпускников ЗВО на рынке труда, передает УНН.

Рейтинг "Топ-200 Украина 2020", который представил Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, определяли по десяти показателям, шесть из которых являются международными, четыре - национальными.

Эксперты пользовались только открытыми данным, обнародованным на веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.

В десятку вузов-лидеров Украины по версии "Топ-200 Украина" вошли КПИ им. Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Сумской государственный университет, Харьковские ЗВО - Каразинский университет, Харьковская политехника и Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Львовская политехника и Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Винницкий национальный технический университет.

Постоянное внимание международных экспертов к качеству высшего образования, безусловно, мотивирует национальные университеты становиться каждый раз лучше и привлекательнее для студентов, которые стремятся получить высокие знания мирового уровня. Это ярко демонстрирует Сумской государственный университет. В рейтинге 2019-го заведение поднялось на шестую позицию с девятой, на которой было в 2018-м, а в "Топ-200 Украина 2020" СГУ занял место уже в тройке лидеров.

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