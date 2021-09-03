Освіта, банки та індексація пенсій: які питання розгляне ВР під час першого робочого тижня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Перший робочий тиждень після канікул Верховна Рада розпочне з пакету законів, які стосуються освіти, розглянуть також банківські питання та індексацію пенсій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат фракції Ярослав Железняк, передає УНН.

Цитата

“На цьому тижні у дітей почався новий навчальний рік, а наступного у депутатів починається нова сесія. Отже, почнемо ми в честь 1 вересня з цілої низки освітніх законопроектів, в тому числі про зміну підходу до формування бюджетних місць у ВНЗ № 5467, наукові парки № 4236 і навіть про військову освіту № 5641. З минулого порядку денного ще перекочував антиплагіаторський законопроект № 3758 і № 5461”, — написав Железняк.

Деталі

Окрім цього Рада планує розглянути законопроекти:
№ 5850 про обов’язковий обмін інформацією між банками по нерезидентних рахунках їх клієнтів для валютного контролю;
№ 5851 про посилення незалежності НБУ — вимоги до кандидатів на главу НБУ, заступників і Ради, підстави для їх звільнення, порядок взаємодії Правління і Ради, аби максимально зменшити тиск.
№ 5248 — про перехід права власності на землю при купівлі нерухомості на цій землі.
№ 3952 — законопроект про публікацію зарплат Наглядових рад та топ-менеджерів держкомпаній.
№ 4416-1 — пільги для індустріальних парків з виділенням щорічного бюджету на їх розвиток і створенням спецоргану для контролю за ними.
№ 5154 — зміни до Бюджетного кодексу у зв’язку з добровільним декларуванням.
№ 4668 — про щорічну індексцію пенсій 1 березня і № 4669 про реінтеграцію трудових мігрантів.

“Кілька законопроектів перекочували в сесію зі старих порядків, в числі: посилка з-за кордону до 150 євро без ПДВ і митного збору №№ 4278, 4279 (друге читання). Там, до речі, тютюнові правки приберуть, аграрні розписки № 2805-д, закон про пошту № 3821 (друге читання)”, — додав нардеп.

Доповнення

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Верховна Рада України у перший робочий тиждень вересня, як очікується, розгляне зміни до закону про банки та банківську діяльність.

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