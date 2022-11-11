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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Острова Тонга сколихнув надпотужний землетрус магнітудою 7,3: випущено попередження про цунамі

Острова Тонга сколихнув надпотужний землетрус магнітудою 7,3: випущено попередження про цунамі

Київ • УНН

 • 345845 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд Тонги випустив попередження про цунамі в п'ятницю після землетрусу магнітудою 7,3, що стався в морі приблизно за 207 км від столиці, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався на глибині 24,8 км у морі приблизно за 207 км на південний схід від Неїафу.

За даними Тихоокеанського центру попередження про цунамі (PTWC), попередження про цунамі було також випущене для Американського Самоа. Небезпечні хвилі цунамі від землетрусу можливі в межах 300 км від епіцентру вздовж узбережжя Ніуе та Тонга, йдеться у повідомленні.

Метеорологічна служба Тонги попередила мешканців про необхідність переїхати углиб країни.

«Термінове попередження про цунамі нині діє для всієї Тонги у зв'язку із сильним землетрусом, який відчувався у Королівстві сьогодні ввечері. Будь ласка, негайно перемістіться вглиб країни до отримання подальших вказівок», - йдеться у повідомленні.

Раніше

У січні виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай викликало цунамі, що зруйнувало села та курорти та перервало зв'язок для південнотихоокеанської країни з населенням близько 105 000 осіб. Щонайменше троє людей тоді загинули.

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