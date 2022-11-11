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Острова Тонга всколыхнуло сверхмощное землетрясение магнитудой 7,3: выпущено предупреждение о цунами

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Правительство Тонги выпустило предупреждение о цунами в пятницу после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в море примерно в 207 км от столицы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло на глубине 24,8 км в море примерно в 207 км юго-восточнее Неиафа.

По данным Тихоокеанского центра предупреждения о цунами (PTWC), предупреждение о цунами было также выпущено для Американского Самоа. Опасные волны цунами от землетрясения возможны в пределах 300 км от эпицентра вдоль побережья Ниуэ и Тонга, говорится в сообщении.

Метеорологическая служба Тонги предупредила жителей о необходимости переехать в глубь страны.

«Срочное предупреждение о цунами сейчас действует для всей Тонги в связи с сильным землетрясением, которое ощущалось в Королевстве сегодня вечером. Пожалуйста, немедленно переместитесь вглубь страны до получения дальнейших указаний», - говорится в сообщении.

Ранее

В январе извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вызвало цунами, разрушившее села и курорты и прервавшее связь для южнотихоокеанской страны с населением около 105 000 человек. По меньшей мере, три человека тогда погибли.

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