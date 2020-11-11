Остаточних результатів місцевих виборів досі немає: у ЦВК назвали дві причини

Як повідомили у ЦВК, станом на 11 листопада 2020 року встановлено результати майже 99,24 % виборів депутатів місцевих рад, а також майже 99,51 % – сільських, селищних та міських голів.

"Водночас ще не встановлено результати виборів депутатів 2 обласних, 2 районних, 5 міських, 2 селищних рад та 6 міських і 1 селищного голів. Затримка зумовлена двома причинами: численними оскарженнями субʼєктами виборчого процесу результатів виборів у судах та проведенням територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що всі проблемні ситуації перебувають на контролі Центральної виборчої комісії. Комісія вживала та продовжує вживати в межах своїх повноважень всі можливі заходи задля якнайшвидшого встановлення результатів місцевих виборів.

"Центральна виборча комісія не встановлює результати місцевих виборів. Відповідно до Виборчого кодексу України результати місцевих виборів встановлюють відповідні територіальні виборчі комісії та не пізніш як на пʼятий день після дня встановлення офіційно оприлюднюють їх у місцевих засобах масової інформації. Таким чином розміщені на офіційному вебсайті ЦВК результати місцевих виборів не можна вважати офіційними, вони мають винятково інформаційний характер", - йдеться у повідомленні.

Раніше Данілов закликав ЦВК вжити заходів до негайного встановлення результатів місцевих виборів.