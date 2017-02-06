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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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«Калібр» (сімейство ракет)

Останню базу радянських ядерних ракет демонтують в Латвії

Київ • УНН

 • 8259 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Роботи по демонтажу останньої на території Латвії радянської бази ядерних ракет розпочалися в Гулбенському краю, передає УНН з посиланням на Delfi.

Останню базу радянських ядерних ракет демонтують в Латвії

Шахтний ракетний комплекс "Р-Двіна 12" в Тірзе знаходиться в 14 км від Гулбене. На базі розташовані чотири шахти для запуску ядерних ракет, кожна глибиною 32 метри, а також підземний командний центр.

"В принципі, ця грандіозна 10-поверхова підземна будівля, розділена на кілька рівнів і побудована з дуже міцного бетону. До роботи залучено спецтехніка - потужні екскаватори, оснащені гідравлічними молотами і ножицями для демонтажу", - розповів директор компанії Demontāža.lv Мартиньш Малніекс.

Вартість демонтажних робіт складе 189 906 євро, і вони мають бути завершені за шість місяців.

Зазначимо, що на території Латвії було розташовано 12 баз, на яких були розміщені ракети з ядерними боєголовками. П'ять з них були підземними.

Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 року канадський дайвер Шон Смірічинські виявив об’єкт, що може бути американською атомною бомбою в Тихому океані в районі архіпелагу Хайда Гваї, що неподалік узбережжя Британської Колумбії.

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