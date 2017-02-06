Последнюю базу советских ядерных ракет демонтируют в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Работы по демонтажу последней на территории Латвии советской базы ядерных ракет начались в Гулбенском крае, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Шахтный ракетный комплекс "Р-Двина 12" в Тирзе находится в 14 км от Гулбене. На базе расположены четыре шахты для запуска ядерных ракет, каждая глубиной 32 метра, а также подземный командный центр.
"В принципе, эта грандиозная 10-этажное подземное здание, разделенное на несколько уровней и построенное из очень прочного бетона. К работе привлечены спецтехника - мощные экскаваторы, оснащенные гидравлическими молотами и ножницами для демонтажа", - рассказал директор компании Demontāža.lv Мартиньш Малниекс.
Стоимость демонтажных работ составит 189 906 евро, и они должны быть завершены за шесть месяцев.
Отметим, что на территории Латвии было расположено 12 баз, на которых были размещены ракеты с ядерными боеголовками. Пять из них были подземными.
Как сообщал УНН, в ноябре 2016 года канадский дайвер Шон Смиричински обнаружил объект , который может быть американской атомной бомбой в Тихом океане в районе архипелага Хайда Гваи, что неподалеку от побережья Британской Колумбии.