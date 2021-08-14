Останній відомий з виживших учасник повстання у Варшавському гетто помер у віці 97 років

ukru
Ексклюзив
10:51 • 4058 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 12047 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 111020 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 153266 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 223025 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 177170 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 172305 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187800 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154763 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160170 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 90541 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 84376 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 80162 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 105738 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 73210 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 222996 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 183528 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 279259 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 274802 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 401925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 78629 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 85379 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 81834 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 106955 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116536 перегляди
Актуальне
Останній відомий з виживших учасник повстання у Варшавському гетто помер у віці 97 років

Останній відомий з виживших учасник повстання у Варшавському гетто помер у віці 97 років

Київ • УНН

 • 23416 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Леон Копельман, можливо, останній виживший, учасник повстання в Варшавському гетто, помер в п'ятницю у віці 97 років. Про це інформує УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

Копельман народився в Польщі в 1924 році в заможній родині. Коли нацисти захопили країну і сформували Варшавське гетто, його сім'я була змушена переселитися.

Під час свого перебування в гетто він почав брати активну участь в русі єврейського опору, Єврейської бойової організації або ЗОБ, яка надавала збройний опір нацистам.

У 2018 році він сказав: "Я боровся в Варшавському гетто після того, як почалися акції, коли німці почали винищувати євреїв. У 1942 році, коли мені було 18, а мамі 40, її відвезли в Треблінку. Одного разу я повернувся з роботи до німців, а її не стало".

Він і його соратники почали вбивати німецьких солдатів в гетто, що призвело до боїв і останнього зіткнення в квітні 1943 року, коли німці увійшли в гетто в повному складі.

"Коли почалася велика акція, я і мої друзі були в бункері, - розповів він. - Німці почали переходити з будинку в будинок і заявляти по гучномовцю, що вони збираються спалити будинки і що заколотники, що ховаються в бункерах, повинні здатися. У нас не було вибору. Ми не хотіли згоріти заживо, тому вийшли і здались".

Тисячі євреїв загинули під час першого міського повстання проти нацистів в Європі, більшість з них згоріло заживо, а майже всі інші були відправлені в Треблінку.

Копельман був з десятками полонених, яких потім відправили на вбивство в Треблінку, але деяких відправили працювати механіками в варшавський гараж. Копельман збрехав, що у нього був досвід такої роботи, і тому його врятували, відправивши туди працювати на кілька місяців.

Врешті-решт він був відправлений до в'язниці, але у вересні 1944 року був звільнений польськими бійцями опору і приєднався до їхніх зусиль проти німців. Пізніше його знову зловили, але йому знову вдалося втекти і він залишався на свободі до прибуття Червоної Армії навесні 1945 року.

Копельман використовував вигадані особистості, щоб в кінцевому підсумку дістатися до Італії і сісти на нелегальний корабель в Ізраїль.

У єврейській державі Копельмен зустрівся зі своїми сестрою і батьком, яким вдалося пережити війну. Він приєднався до Сил оборони Ізраїлю і брав участь у Війні за незалежність в 1948 році.

Незабаром після цього він зустрів свою дружину Хаву, і вони прожили в шлюбі майже 70 років. Копельман сказав, що велика сім'я, яку він сформував за роки після війни, була його найбільшою перемогою над нацистами.

Хава померла кілька місяців тому. У пари залишилося троє дітей, дев'ять онуків і троє правнуків.

Доповнення

Повстання у Варшавському гетто, найбільший випадок опору євреїв нацистам, став монументальним символом в єврейських та ізраїльських переказах. На відміну від решти світу, який відзначає День пам'яті жертв Голокосту 27 січня, в день звільнення табору смерті Аушвіц-Біркенау, Ізраїль робить це відповідно до єврейської дати повстання, зазвичай в квітні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами