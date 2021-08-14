Последний известный выживший участник восстания в Варшавском гетто умер в возрасте 97 лет

ukru
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 77951 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 106787 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 110986 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 162722 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 189264 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 132605 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 126646 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 182303 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125224 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 176823 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 110995 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 116149 просмотра
россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

россия радуется внешней политике США, которая теперь "совпадает" с мировоззрением москвы - Politico

3 марта, 02:46 • 110150 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 120159 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

05:01 • 112082 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 189252 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 182295 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 340225 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 306820 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 291067 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 72979 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 73051 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 162715 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 135930 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 176822 просмотра
Актуальное
Последний известный выживший участник восстания в Варшавском гетто умер в возрасте 97 лет

Последний известный выживший участник восстания в Варшавском гетто умер в возрасте 97 лет

Киев  •  УНН

 • 23402 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Леон Копельман, возможно, последний выживший, учасник восстания в Варшавском гетто, умер в пятницу в возрасте 97 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Копельман родился в Польше в 1924 году в состоятельной семье. Когда нацисты захватили страну и сформировали Варшавское гетто, его семья была вынуждена переселиться.

Во время своего пребывания в гетто он начал активно участвовать в движении еврейского сопротивления, Еврейской боевой организации или ЗОБ, которая оказывала вооруженное сопротивление нацистам.

В 2018 году он сказал: "Я боролся в Варшавском гетто после того, как начались акции, когда немцы начали истреблять евреев. В 1942 году, когда мне было 18, а маме 40, ее увезли в Треблинку. Однажды я вернулся с работы к немцам, а ее не стало".

Он и его соратники начали убивать немецких солдат в гетто, что привело к боям и последнему столкновению в апреле 1943 года, когда немцы вошли в гетто в полном составе.

"Когда началась большая акция, я и мои друзья были в бункере, - рассказал он. - Немцы начали переходить из дома в дом и заявлять по громкоговорителю, что они собираются сжечь дома и мятежники, скрывающиеся в бункерах, должны сдаться. У нас не было выбора. Мы не хотели сгореть заживо, потому вышли и сдались".

Тысячи евреев погибли во время первого городского восстания против нацистов в Европе, большинство из них сгорело заживо, а почти все остальные были отправлены в Треблинку.

Копельман был с десятками пленных, которых затем отправили на убийство в Треблинку, но некоторых отправили работать механиками в варшавский гараж. Копельман соврал, что у него был опыт такой работы, и поэтому его спасли, отправив туда работать на несколько месяцев.

В конце концов он был отправлен в тюрьму, но в сентябре 1944 года был освобожден польскими бойцами сопротивления и присоединился к их усилиям против немцев. Позже его снова поймали, но ему снова удалось бежать и он оставался на свободе до прибытия Красной Армии весной 1945 года.

Копельман использовал вымышленные личности, чтобы в конечном итоге добраться до Италии и сесть на нелегальный корабль в Израиль.

В еврейском государстве Копельмен встретился со своей сестрой и отцом, которым удалось пережить войну. Он присоединился к Силам обороны Израиля и участвовал в Войне за независимость в 1948 году.

Вскоре после этого он встретил свою жену Хаву, и они прожили в браке почти 70 лет. Копельман сказал, что большая семья, которую он сформировал за годы после войны, была его самой большой победой над нацистами.

Хава умерла несколько месяцев назад. У пары осталось трое детей, девять внуков и трое правнуков.

Дополнение

Восстание в Варшавском гетто, самый большой случай сопротивления евреев нацистам, стал монументальным символом в еврейских и израильских преданиях. В отличие от остального мира, который отмечает День памяти жертв Холокоста 27 января, в день освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, Израиль делает это в соответствии с еврейской датой восстания, обычно в апреле.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы