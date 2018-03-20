Останній у світі самець північного білого носорога помер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Останній у світі самець північного білого носорога Судан помер після "пов'язаних з віком ускладнень". Про це заявили у вівторок дослідники, передає УНН з посиланням на Associated Press.
У заяві заповідника Ол Пейєта в Кенії повідомляється, що 45-річний носоріг був підданий евтаназії в понеділок після того, як його стан "значно погіршився" і він більше не міг стояти. У нього були дегенеративні захворювання м'язів і кісток, а на шкірі були великі рани.
Носоріг був частиною амбітної спроби врятувати підвид від вимирання за допомогою двох самок.
Нагадаємо, у 2014 році в Каліфорнії помер передостанній самець білого північного носорога.