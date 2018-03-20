Последний в мире самец северного белого носорога умер
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Последний в мире самец северного белого носорога Судан умер после "связанных с возрастом осложнений". Об этом заявили во вторник исследователи, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
В заявлении заповедника Ол Пейета в Кении говорится, что 45-летний носорог был подвергнут эвтаназии в понедельник после того, как его состояние "значительно ухудшилось" и он больше не мог стоять. У него были дегенеративные заболевания мускул и костей, а на коже были обширные раны.
Носорог был частью амбициозной попытки спасти подвид от вымирания с помощью двух самок.
Напомним, в 2014 году в Калифорнии умер предпоследний самец белого северного носорога.