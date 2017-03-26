Останній тенісист України припинив виступи на турнірі в Маямі

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу України Олександр Долгополов завершив свої виступи на Мастерсі в Маямі, передає УНН з посиланням на сторінку спортсмена в Instagram.

Як і в своєму останньому матчі в другому раунді на Мастерсі в Індіан-Веллсі, українець достроково завершив боротьбу через травму.

О.Долгополов і тунісець Малік Жазірі вийшли на корт за рахунку 1:0 на користь представника Тунісу, адже матч переносили на наступний день через дощ. Українцеві вдалося відіграти брейк, потім отримати перевагу, але подати на партію в дев’ятому геймі О.Долгополов не зумів.

“Нажаль привідний м’яз останні два турніри не витримує більше сету. Прикро коли доводиться відмовлятися добре граючи. Потрібно залікуватися та відпочити”, — йдеться у повідомленні тенісиста.

Додамо також, у нинішньому році жоден із українців та українок не зумів подолати бодай бар’єр другого кола в Маямі.

 

Українські Національні Новини

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