Останній тенісист України припинив виступи на турнірі в Маямі

Як і в своєму останньому матчі в другому раунді на Мастерсі в Індіан-Веллсі, українець достроково завершив боротьбу через травму.

О.Долгополов і тунісець Малік Жазірі вийшли на корт за рахунку 1:0 на користь представника Тунісу, адже матч переносили на наступний день через дощ. Українцеві вдалося відіграти брейк, потім отримати перевагу, але подати на партію в дев’ятому геймі О.Долгополов не зумів.

“Нажаль привідний м’яз останні два турніри не витримує більше сету. Прикро коли доводиться відмовлятися добре граючи. Потрібно залікуватися та відпочити”, — йдеться у повідомленні тенісиста.

Додамо також, у нинішньому році жоден із українців та українок не зумів подолати бодай бар’єр другого кола в Маямі.