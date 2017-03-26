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Последний теннисист Украины прекратил выступления на турнире в Майами

Последний теннисист Украины прекратил выступления на турнире в Майами

Киев • УНН

 • 11239 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Первая ракетка мужского тенниса Украины Александр Долгополов завершил свои выступления на Мастерсе в Майами, передает УНН со ссылкой на страницу спортсмена в Instagram.

Как и в своем последнем матче во втором раунде Мастерс в Индиан-Уэллсе, украинец досрочно завершил борьбу из-за травмы.

А.Долгополов и тунисец Малик Жазири вышли на корт при счете 1: 0 в пользу представителя Туниса, так как матч переносили на следующий день из-за дождя. Украинцу удалось отыграть брейк, затем получить преимущество, но подать на партию в девятом гейме А.Долгополов не сумел.

"К сожалению приводящая мышца последние два турнира не выдерживает больше сета. Обидно когда приходится отказываться, хорошо играя. Нужно полечиться и отдохнуть ", - говорится в сообщении теннисиста.

Добавим также, в нынешнем году ни один из украинцев и украинок не сумел преодолеть хотя бы барьер второго круга в Майами.

 

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