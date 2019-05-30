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Останні українські моряки з судна Sea Shark повернулися з Єгипту

Останні українські моряки з судна Sea Shark повернулися з Єгипту

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Ще 9 українських моряків з судна Sea Shark, що раніше утримувалися єгипетськими військовими, прибули в Україну. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

Так, на питання, чи повернулися сьогодні в Україну ще 9 українських моряків, що раніше утримувалися єгипетськими військовими, Кирилич відповів: "Так".

Раніше УНН повідомляв, що всі українські моряки зі судна "Sea Shark", затриманого в грудні минулого року в Єгипті, залишили базу Військово-морських сил держави.

Нагадаємо, судно Sea Shark з вантажем нафти з грудня 2018 утримувалося ВС Єгипту. Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків, 11 громадян Індії, Філіппін і Шрі-Ланки, а ще один - громадянин Азербайджану. За інформацією екіпажу, танкер був затриманий ВМФ Єгипту через ненавмисний і випадковий вхід у територіальні води Єгипту. Пред'явлено позов за перетин вод Єгипту на 56 мільйонів доларів, які повинен заплатити судновласник.

Перші дві групи моряків повернулися в Україну 27 і 28 травня.

Українські Національні Новини

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