Останні слухання у Міжнародному суді ООН відбудуться в п’ятницю: Україна навела деталі

КИЇВ. 4 червня. УНН. У четвер та п’ятницю, 6 та 7 червня відбудуться останні дні слухань у Міжнародному суді ООН за позовом України проти РФ. В останній день українська сторона надаватиме контраргументи на позицію Росії, що прозвучить у п’ятницю. Про це після сьогоднішніх слухань журналістам повідомив посол України в Нідерландах, заступник глави делегації України Всеволод Ченцов, передає кореспондент УНН.