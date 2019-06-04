Останні слухання у Міжнародному суді ООН відбудуться в п’ятницю: Україна навела деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У четвер та п’ятницю, 6 та 7 червня відбудуться останні дні слухань у Міжнародному суді ООН за позовом України проти РФ. В останній день українська сторона надаватиме контраргументи на позицію Росії, що прозвучить у п’ятницю. Про це після сьогоднішніх слухань журналістам повідомив посол України в Нідерландах, заступник глави делегації України Всеволод Ченцов, передає кореспондент УНН.
“Російська делегація буде виступати в четвер, тобто буде їхня реакція власне на нашу позицію. Україна отримає право виступити зі своїми коментарями у п’ятницю. Як можна охарактеризувати нашу позицію — російська сторона на сьогодні намагається довести, що у суду немає юрисдикції”, — сказав Ченцов.
Так, за словами дипломата, РФ вдається по суті до тих же засобів в суді в презентації своєї позиції, які можна побачити в ЗМІ в рамках наших переговорів.
“Тобто спотворення, перекручення фактів, хибна інтерпретація положень конвенції. По всіх цих позиціях сьогодні були представлені наші контраргументи. Відчуваємо себе впевнено, отримаємо ще можливість у п’ятницю надати додаткові аргументи в залежності від того, яка буде лінія росіян”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, раніше Зеркаль оприлюднила заяву України у суді ООН за позовом проти РФ.