Останні британські розвіддані показують, що "певною мірою" план Путіна про вторгнення "вже почався"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Велика Британія отримала розвіддані, які припускають, що Росія планує розпочати вторгнення в Україну, і план президента Росії Володимира Путіна, по суті, вже розпочався, заявив у понеділок представник прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Розвідані дані, які ми бачимо, припускають, що Росія має намір розпочати вторгнення і що план президента Путіна вже розпочався, - сказав прессекретар журналістам. - Ми бачимо видимі елементи російського сценарію, які ми очікуємо побачити в певних ситуаціях, які починають розігруватися в режимі реального часу".
Що було раніше
Минулого тижня міністерство оборони Великої Британії попередило, що Росія "зберігає значну військову присутність, яка може провести вторгнення без подальшого попередження", розмістивши в Твіттері карту, яка показує путінську "можливу вісь вторгнення".
Карта показала здатність Росії здійснити першу фазу наземних переміщень у напрямку української столиці Києва з двох точок уздовж білоруського кордону та однієї точки від західного кордону Росії.
Очікується, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес надасть оновлену інформацію про українську кризу у своїй заяві у парламенті у понеділок.