Последние британские разведданные показывают, что "в некотором роде" план Путина о вторжении "уже начался"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Великобритания получила разведданные, которые предполагают, что Россия планирует начать вторжение в Украину, и план президента России Владимира Путина, по сути, уже начался, заявил в понедельник представитель премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
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"Разведанные данные, которые мы видим, предполагают, что Россия намерена начать вторжение и что план президента Путина уже начался, - сказал пресс-секретарь журналистам. - Мы видим видимые элементы российского сценария, которые мы ожидаем увидеть в определенных ситуациях, которые начинают разыгрываться в режиме реального времени".
Что было раньше
На прошлой неделе министерство обороны Великобритании предупредило, что Россия "сохраняет значительное военное присутствие, которое может провести вторжение без дальнейшего уведомления", разместив в Твиттере карту, которая показывает путинскую "возможную ось вторжение".
Карта показала способность России осуществить первую фазу наземных перемещений в направлении украинской столицы Киева с двух точек вдоль белорусской границы и одной точки от западной границы России.
Ожидается, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес предоставит обновленную информацию об украинском кризисе в своем заявлении в парламенте в понедельник.