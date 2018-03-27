Останкінську вежу “вимкнуть” на три дні на знак жалоби за загиблими в Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Підсвічування Останкінської телевежі вимкнуть з вечора вівторка на три дні на знак жалоби за загиблими в Кемерово, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Крім того, за інформацією видання, з 27 по 29 березня не буде працювати освітлення телебашт в Санкт-Петербурзі, Бєлгороді, Красноярську, Мурманську, Оренбурзі, Якутську і ще 32 регіонах Росії.
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Нагадаємо, у неділю в чотириповерховому торговому центрі “Зимова вишня” в Кемерово сталася пожежа. Загинули 64 людини, в тому числі діти.
У лікарнях залишаються 13 постраждалих, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу вже затримали кілька людей.