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Останкінську вежу “вимкнуть” на три дні на знак жалоби за загиблими в Кемерово

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Підсвічування Останкінської телевежі вимкнуть з вечора вівторка на три дні на знак жалоби за загиблими в Кемерово, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

Крім того, за інформацією видання, з 27 по 29 березня не буде працювати освітлення телебашт в Санкт-Петербурзі, Бєлгороді, Красноярську, Мурманську, Оренбурзі, Якутську і ще 32 регіонах Росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Квіти та іграшки: у Москві сотні людей вийшли вшанувати загиблих в Кемерово

Нагадаємо, у неділю в чотириповерховому торговому центрі “Зимова вишня” в Кемерово сталася пожежа. Загинули 64 людини, в тому числі діти.

У лікарнях залишаються 13 постраждалих, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу вже затримали кілька людей.

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