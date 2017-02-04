Особисті дані майже 2 млн жителів Мічигану виявилися в інтернеті в результаті збою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Мічигані в результаті збою в інтернет потрапили особисті дані близько 2 млн жителів штату, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Уточнюється, що збій стався в системі регіональної служби зайнятості населення.
В результаті інциденту в мережі виявилися імена громадян, інформація про зарплату і номера страхових полісів.
Як повідомляв УНН, Норвегія заявила про атаку хакерів з Росії.