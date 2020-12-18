Основною темою зустрічі “Квадриги” була безпека Чорноморсько-Азовського регіону - Таран
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На першій зустрічі в форматі “Квадрига” міністри оборони і закордонних справ України і Туреччини основною темою було обговорення безпекової ситуації в регіоні. Про це заявив на спільному брифінгу за підсумками зустрічі міністр оборони України Андрій Таран, передає кореспондент УНН.
“Я вважаю, сьогоднішня зустріч чотирьох міністрів в форматі квадрига є непересічною подією”, — сказав міністр.
На його думку, ця подія свідчить про високу увагу, яку приділяють керівництво України і Туреччини в розвитку відносин двох держав.
“Не випадково, що основною темою сьогоднішньої зустрічі було обговорення безпекової ситуації в регіоні. В першу чергу, це стосується Чорноморсько-Азовського регіону, який зазнає серйозного тиску через агресивну політику Росії”, — зазначив Таран.
Він зауважив, що у цих умовах, встановлення тісних партнерських стосунків між країнами, які прагнуть миру, має дуже важливе значення.
“Мені приємно відзначити, що ми маємо повне розуміння цієї ситуації з нашими турецькими колегами”, — додав міністр.
Нагадаємо, у Києві сьогодні відбулись перші консультації у форматі “Квадриги” — міністри оборони і закордонних справ сустрілись з колегами по відомствам із Туреччини.