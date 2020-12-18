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Основною темою зустрічі “Квадриги” була безпека Чорноморсько-Азовського регіону - Таран

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На першій зустрічі в форматі “Квадрига” міністри оборони і закордонних справ України і Туреччини основною темою було обговорення безпекової ситуації в регіоні. Про це заявив на спільному брифінгу за підсумками зустрічі міністр оборони України Андрій Таран, передає кореспондент УНН.

Основною темою зустрічі “Квадриги” була безпека Чорноморсько-Азовського регіону - Таран

“Я вважаю, сьогоднішня зустріч чотирьох міністрів в форматі квадрига є непересічною подією”, — сказав міністр.

На його думку, ця подія свідчить про високу увагу, яку приділяють керівництво України і Туреччини в розвитку відносин двох держав.

“Не випадково, що основною темою сьогоднішньої зустрічі було обговорення безпекової ситуації в регіоні. В першу чергу, це стосується Чорноморсько-Азовського регіону, який зазнає серйозного тиску через агресивну політику Росії”, — зазначив Таран.

Він зауважив, що у цих умовах, встановлення тісних партнерських стосунків між країнами, які прагнуть миру, має дуже важливе значення.

“Мені приємно відзначити, що ми маємо повне розуміння цієї ситуації з нашими турецькими колегами”, — додав міністр.

Нагадаємо, у Києві сьогодні відбулись перші консультації у форматі “Квадриги” — міністри оборони і закордонних справ сустрілись з колегами по відомствам із Туреччини.

Українські Національні Новини

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