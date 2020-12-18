Основной темой встречи "Квадрига" была безопасность Черноморско-Азовского региона - Таран

"Я считаю, сегодняшняя встреча четырех министров в формате квадрига является неординарным событием", - сказал министр.

По его мнению, это событие свидетельствует о высоком внимании, уделяемом руководством Украины и Турции в развитии отношений двух государств.

"Не случайно, что основной темой сегодняшней встречи было обсуждение ситуации безопасности в регионе. В первую очередь, это касается Черноморско-Азовского региона, что испытывает серьезное давление за агрессивной политики России", - отметил Таран.

Он отметил, что в этих условиях, установление тесных партнерских отношений между странами, которые стремятся к миру, имеет очень важное значение.

"Мне приятно отметить, что мы имеем полное понимание этой ситуации с нашими турецкими коллегами", - добавил министр.

Напомним, в Киеве сегодня состоялись первые консультации в формате "Квадрига" - министры обороны и иностранных дел сустрились с коллегами по ведомствам с Турции.