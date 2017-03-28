Основним покупцем "дочки Сбербанку" став син глави ради директорів "Русснефти"

“Мажоритарним акціонером нового консорціуму став громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв і належить йому білоруська компанія. Ця угода дозволить запропонувати українським клієнтам обслуговування, побудоване на європейських принципах якості, прозорості та доступності, зберігши технологічний рівень банку, створений Сбербанком Росії,” — повідомив в латвійському Norvik Banka.

Відзначається, що керівництво AS Norvik Banka також планує вжити низку дій щодо скорочення присутності на російському банковій ринку.

Як повідомляв УНН, латвійський “Норвік банк” і білоруська приватна компанія придбали 100% акцій української частини “Сбербанку”.