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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Основным покупателем "дочки Сбербанка" стал сын главы совета директоров "Русснефти"

Киев • УНН

 • 18482 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Основным акционером консорциума, который приобрел украинскую "дочку Сбербанка" является гражданин Великобритании, сын главы совета директоров "Русснефти" Михаила Гуцериева Саид, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и положено ему белорусская компания. Это соглашение позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России ", - сообщил в латвийском Norvik Banka.

Отмечается, что руководство AS Norvik Banka также планирует принять ряд действий по сокращению присутствия на российском баночной рынке.

Как сообщал УНН, латвийский "Норвик банк" и белорусская частная компания приобрели 100% акций украинской части "Сбербанка".

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