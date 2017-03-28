Основным покупателем "дочки Сбербанка" стал сын главы совета директоров "Русснефти"

"Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и положено ему белорусская компания. Это соглашение позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России ", - сообщил в латвийском Norvik Banka.

Отмечается, что руководство AS Norvik Banka также планирует принять ряд действий по сокращению присутствия на российском баночной рынке.

Как сообщал УНН, латвийский "Норвик банк" и белорусская частная компания приобрели 100% акций украинской части "Сбербанка".