Основным покупателем "дочки Сбербанка" стал сын главы совета директоров "Русснефти"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Основным акционером консорциума, который приобрел украинскую "дочку Сбербанка" является гражданин Великобритании, сын главы совета директоров "Русснефти" Михаила Гуцериева Саид, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и положено ему белорусская компания. Это соглашение позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России ", - сообщил в латвийском Norvik Banka.
Отмечается, что руководство AS Norvik Banka также планирует принять ряд действий по сокращению присутствия на российском баночной рынке.
Как сообщал УНН, латвийский "Норвик банк" и белорусская частная компания приобрели 100% акций украинской части "Сбербанка".