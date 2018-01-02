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Основні версії убивства Ноздровської: поліція не виключає зґвалтування

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Правоохоронці розглядають чотири версії вбивства юриста Ірини Ноздровської. Про це заявив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович, передає кореспондент УНН.

Основні версії убивства Ноздровської: поліція не виключає зґвалтування

"Основні чотири (версії – ред.): професійна діяльність, інша конкретизована, в останній справі за фактом ДТП. Наступна версія – хуліганство. Ще одна версія – те, що її хтось хотів зґвалтувати", – сказав він.

Основною, за його словами, є перша версія.

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"Наразі ми уточнили, що саме через останню судову справу, де вона брала активну участь, напевно, сталося це вбивство. Ми поставили цю версію як одну з перших на те, щоб відпрацьовувати", – зазначив Жукович.

Нагадаємо, 1 січня біля села Демидів Вишгородського району Київської області було знайдено труп зниклої напередодні юристки Ірини Ноздровської. Оголене тіло жінки виявили близько полудня.

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Про зникнення Ноздровської стало відомо ще 29 грудня 2017 року на наступний день після того, як вона “виграла апеляцію” в справі про ДТП, в якому загинула її рідна сестра Світлана Сапатінська — за кермом автомобіля був племінник судді Вишгородського суду.

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