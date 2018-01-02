Основные версии убийства Ноздровской: полиция не исключает изнасилования

"Основные четыре (версии - ред.): профессиональная деятельность, другая конкретизирована, в последнем деле по факту ДТП. Следующая версия - хулиганство. Еще одна версия - то, что ее кто-то хотел изнасиловать", - сказал он.

Основной, по его словам, является первая версия.

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"Сейчас мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло это убийство. Мы поставили эту версию как одну из первых на то, чтобы отрабатывать", - отметил Жукович.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был найден труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

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Об исчезновении Ноздровской стало известно еще 29 декабря 2017 года на следующий день после того, как она "выиграла апелляцию" в деле о ДТП, в котором погибла ее родная сестра Светлана Сапатинская - за рулем автомобиля был племянник судьи Вышгородского суда.