Основні показники діяльності ОГХК напередодні приватизації продовжують падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Після ротацій в ТОП-менеджменті ОГХК на початку 2023 року, фінансові показники роботи державної компанії різко впали. Вочевидь, збитки за підсумками другого кварталу 2023 року будуть ще більшими ніж у першому, хоча зовсім нещодавно ОГХК вважалася одним із найбільш прибуткових державних активів і щорічно приносила прибуток розміром від 150 до 600 млн грн – відзначають ЗМІ.
У першому кварталі довоєнного 2021 року компанія отримала майже 924 млн грн валового доходу, за аналогічний період першого року війни - 313 млн грн, у першому кварталі 2023 року валовий дохід додатково скоротився і склав 208 млн грн. Операційна діяльність за підсумками першого кварталу 2021 року принесла 174 млн грн у 2022 році мала від’ємне значення в розмірі 52 млн грн, а 2023 року «мінус» збільшився більш ніж вдвічі до 106 млн грн. Чистий фінансовий результат за підсумками першого кварталу 2021 року склав 144 млн грн, але 2022 року продемонстрував «мінус» 84 млн, а у 2023 році впав до «мінус» 109 млн грн. Фактичний випуск продукції в квітні-травні складає 30% від минулорічних показників, а випуск основних концентратів впав до рекордно-критичних значень за всю історію ОГХК, незважаючи на те, що 2022 рік був набагато важчим, ніж 2023 рік через тривалі простоювання, блекаути, обстріли і т.і.
Державні гірничо-збагачувальні комбінати, які перебувають в структурі ОГХК також переживають далеко не найкращі часи. Іршанський ГЗК простоює з жовтня 2022 року і не відомо коли зможе відновити роботу. Вольногірський ГЗК в квітні працював лише 10 днів і стільки ж пропрацює у травні.
Сподіватися на швидке виправлення ситуації не доводиться, адже фінансування вскришніх робіт не відбувається, концентрат на збагачення не подається, витрати і збитки зростають, а наявних коштів ледве вистачає на закупівлю енергоносіїв та виплату значно зменшених заробітних плат.
Як повідомлялося раніше, Фонд державного майна України планує виставити ОГХК на приватизацію наприкінці 2023 року.