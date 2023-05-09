Основные показатели деятельности ОГХК в преддверии приватизации продолжают падение

В первом квартале довоенного 2021 года компания получила почти 924 млн грн валового дохода, за аналогичный период первого года войны - 313 млн грн, в первом квартале 2023 года валовой доход дополнительно сократился и составил 208 млн грн. Операционная деятельность по итогам первого квартала 2021 года принесла 174 млн грн, в 2022 году имела отрицательное значение в размере 52 млн грн, а в 2023 году «минус» увеличился более чем вдвое до 106 млн грн. Чистый финансовый результат по итогам первого квартала 2021 года составил 144 млн грн, но в 2022 году продемонстрировал «минус» 84 млн, а в 2023 году упал до «минус» 109 млн грн. Фактический выпуск продукции в апреле-мае составляет 30% от прошлогодних показателей, а выпуск основных концентратов упал до рекордно-критических значений за всю историю ОГХК, несмотря на то, что 2022 год был намного тяжелее, чем 2023 год из-за длительных простоев, блэкаутов, обстрелов и т.д.

Государственные горно-обогатительные комбинаты, находящиеся в структуре ОГХК также переживают далеко не лучшие времена. Иршанский ГОК простаивает с октября 2022 года и не известно когда сможет возобновить работу. Вольногорский ГОК в апреле работал всего 10 дней и столько же проработает в мае.

Надеяться на быстрое исправление ситуации не приходится, ведь финансирование вскрышных работ не происходит, концентрат на обогащение не подается, расходы и убытки растут, а имеющихся средств едва хватает на закупку энергоносителей и выплату значительно уменьшенных заработных плат.

Как сообщалось ранее, Фонд государственного имущества Украины планирует выставить ОГХК на приватизацию в конце 2023 года.