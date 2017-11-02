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Осмаєв прокоментував розслідування убивства Окуєвої

Осмаєв прокоментував розслідування убивства Окуєвої

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Розраховую на успішне завершення розслідування щодо убивства Аміни. Про це в інтерв’ю “Крим.Реалії” сказав боєць добровольчого батальйону Адам Осмаєв, передає УНН.

“Ми намагалися бути обережними. Але для того, щоб уникнути найменшої небезпеки, треба було зникнути. Тобто, взагалі ніде не з’являтися. Аміна — публічна фігура і громадський діяч. Для неї це, безумовно, було неможливо”, — сказав Осмаєв.

Відповідаючи на запитання про те, як оцінює розкриття убивства дружини, він сказав: “Люди працюють, розслідування триває. Мені важко оцінювати ... Сподіваюся, тепер будуть працювати з великим завзяттям і бажанням. Розраховую на успішне завершення розслідування”.

Як повідомляв УНН, біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, активістка загинула.

Українські Національні Новини

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