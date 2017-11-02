Осмаев прокомментировал расследование убийства Окуевой

"Мы пытались быть осторожными. Но для того, чтобы избежать малейшей опасности, надо было исчезнуть. То есть, вообще нигде не появляться. Амина - публичная фигура и общественный деятель. Для нее это, безусловно, было невозможно", - сказал Осмаев.

Отвечая на вопрос о том, как оценивает раскрытие убийства жены, он сказал: "Люди работают, расследование продолжается. Мне трудно оценивать ... Надеюсь, теперь будут работать с большим рвением и желанием. Рассчитываю на успешное завершение расследования ".

Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка погибла.