Осмаев прокомментировал расследование убийства Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Рассчитываю на успешное завершение расследования по убийству Амины. Об этом в интервью "Крим.Реалии" сказал боец добровольческого батальона Адам Осмаев, передает УНН.
"Мы пытались быть осторожными. Но для того, чтобы избежать малейшей опасности, надо было исчезнуть. То есть, вообще нигде не появляться. Амина - публичная фигура и общественный деятель. Для нее это, безусловно, было невозможно", - сказал Осмаев.
Отвечая на вопрос о том, как оценивает раскрытие убийства жены, он сказал: "Люди работают, расследование продолжается. Мне трудно оценивать ... Надеюсь, теперь будут работать с большим рвением и желанием. Рассчитываю на успешное завершение расследования ".
Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка погибла.