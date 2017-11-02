Осмаев прокомментировал расследование убийства Окуевой

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51366 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118677 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103901 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106644 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105550 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95717 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104402 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102247 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143646 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116332 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Осмаев прокомментировал расследование убийства Окуевой

Осмаев прокомментировал расследование убийства Окуевой

Киев  •  УНН

 • 12707 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Рассчитываю на успешное завершение расследования по убийству Амины. Об этом в интервью "Крим.Реалии" сказал боец добровольческого батальона Адам Осмаев, передает УНН.

"Мы пытались быть осторожными. Но для того, чтобы избежать малейшей опасности, надо было исчезнуть. То есть, вообще нигде не появляться. Амина - публичная фигура и общественный деятель. Для нее это, безусловно, было невозможно", - сказал Осмаев.

Отвечая на вопрос о том, как оценивает раскрытие убийства жены, он сказал: "Люди работают, расследование продолжается. Мне трудно оценивать ... Надеюсь, теперь будут работать с большим рвением и желанием. Рассчитываю на успешное завершение расследования ".

Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка погибла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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