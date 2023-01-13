Осколкові міни 82-мм уже на передовій - речниця Укроборонпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Виробництво 82-мм осколкових мін на потужностях країн-членів НАТО було налагоджено вже давно, тому міни уже на передовій. Про це під час пресбрифінгу повідомила речниця державного концерну «Укроборонпрому» Наталія Сад, передає кореспондент УНН.
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«Налагоджене виробництво цієї міни було не вчора. Ми вже встигли відвантажити нашим захисникам і захисницям перші партії. Йдеться про десятки тисяч цих мін, які поїхали на передову. Я впевнена, що вони пройшли вже своє бойове застосування» - заявила Наталія Сад.
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Речниця зазначила, що сьогодні йдеться уже про нарощення обсягів виробництва 82-мм осколкової міни, аби покривати усі потреби наших ЗСУ саме в цьому боєприпасі.
Технологія виготовлення осколкових мін є українською. Виробництвом на місцях займаються українці.
Наталія Сад додала, що виробляються міни на територіях країн-членів НАТО, щоб виготовлення проходило безпечно.
Нагадаємо
Раніше державний концерн «Укроборонпром» налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.
Згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств Укроборонпрому, це 460, 140 та 69 осколків відповідно.