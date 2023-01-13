Осколочные мины 82-мм уже на передовой - спикер Укроборонпрома
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Производство 82-мм осколочных мин на мощностях стран-членов НАТО было налажено уже давно, поэтому мины уже на передовой. Об этом во время пресс-брифинга сообщила пресс-секретарь государственного концерна «Укроборонпрома» Наталья Сад, передает корреспондент УНН.
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«Налажено производство этой мины было не вчера. Мы уже успели отгрузить нашим защитникам и защитницам первые партии. Речь идет о десятках тысяч этих мин, которые поехали на передовую. Я уверена, что они прошли уже свое боевое применение» - заявила Наталья Сад.
Детали
Пресс-секретарь отметила, что сегодня речь идет уже о наращивании объемов производства 82-мм осколочной мины, чтобы покрывать все потребности наших ВСУ именно в этом боеприпасе.
Технология изготовления осколочных мин является украинской. Производством на местах занимаются украинцы.
Наталья Сад добавила, что производятся мины на территориях стран-членов НАТО, чтобы изготовление проходило безопасно.
Напомним
Ранее государственный концерн «Укроборонпром» наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом, на мощностях одной из стран-членов НАТО.
Согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. У боеприпаса, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.