Осколочные мины 82-мм уже на передовой - спикер Укроборонпрома

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«Налажено производство этой мины было не вчера. Мы уже успели отгрузить нашим защитникам и защитницам первые партии. Речь идет о десятках тысяч этих мин, которые поехали на передовую. Я уверена, что они прошли уже свое боевое применение» - заявила Наталья Сад.

Детали

Пресс-секретарь отметила, что сегодня речь идет уже о наращивании объемов производства 82-мм осколочной мины, чтобы покрывать все потребности наших ВСУ именно в этом боеприпасе.

Технология изготовления осколочных мин является украинской. Производством на местах занимаются украинцы.

Наталья Сад добавила, что производятся мины на территориях стран-членов НАТО, чтобы изготовление проходило безопасно.

Напомним

Ранее государственный концерн «Укроборонпром» наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом, на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. У боеприпаса, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.