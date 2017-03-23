Осколки від снарядів на Харківщині можуть становити небезпеку для близько 35 тис. осіб — А.Матіос (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Осколки від вибухів артилерійських і танкових снарядів на Харківщині можуть загрожувати більше 35 тисячам осіб. Про це на брифінгу повідомив заступник Генерального прокурора, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.
"Штабом, який очолює губернатор чи голова Харківської ОДА, комісією Міноборони, а також представниками правоохоронних органів визначено можливі місця розльоту осколків і можливі місця загроз для населення", - сказав А.Матіос.
Зокрема, за його словами, можливу загрозу може становити розльот осколків "поки що артилерійських і танкових снарядів" для населення міста Балаклія, с.Борщівка, с.Вербівка і с.Яковенкове.
Загальна кількість населення, яке проживає на цій території, більше 35 тисяч осіб.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.