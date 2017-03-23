Осколки от снарядов в Харьковской области могут представлять опасность для около 35 тыс. человек - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Осколки от взрывов артиллерийских и танковых снарядов в Харьковской области могут угрожать более 35 тысячам человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель Генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"Штабом, который возглавляет губернатор или председатель Харьковской ОГА, комиссией Минобороны, а также представителями правоохранительных органов определены возможные места разлета осколков и возможные места угроз для населения", - сказал А.Матиос.
В частности, по его словам, возможную угрозу может составлять разлет осколков "пока артиллерийских и танковых снарядов" для населения города Балаклея, с.Борщивка, с.Вербовка и с.Яковенково.
Общее количество населения, проживающего на этой территории, больше 35 тыс. человек.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.