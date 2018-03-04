Оскар-2018: зірки одягнуть помаранчеві значки як протест проти зброї у США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На церемонії Американської кіноакадемії зірки візьмуть участь в акції проти вільного продажу зброї в країні. Гості заходу одягатимуть помаранчеві значки, на яких зображений прапор США. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал People.
Акція на “Оскарі” відбудеться майже за три тижні після стрілянини у школі штату Флорида, в якій загинули 17 людей.
Зірки, такі як Опра Уінфрі, Джордж Клуні з дружиною та інші пожертвували 500 тисяч доларів на протест “Марш за наші життя”, який організували свідки стрілянини у Флориді.
Як повідомляв УНН, нещодавно біля Білого дому влаштували “лежачий протест” через стрілянину в школі Флориди.