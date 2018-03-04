Оскар-2018: звезды оденут оранжевые значки как протест против оружия в США
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На церемонии Американской киноакадемии звезды примут участие в акции против свободной продажи оружия в стране. Гости мероприятия оденут оранжевые значки, на которых изображен флаг США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал People.
Акция на “Оскаре” состоится почти через три недели после стрельбы в школе штата Флорида, в которой погибли 17 человек.
Звезды, такие как Опра Уинфри, Джордж Клуни с женой и другие пожертвовали 500 тысяч долларов на протест “Марш за наши жизни”, который организовали свидетели стрельбы во Флориде.
Как сообщал УНН, недавно у Белого дома устроили “лежачий протест” из-за стрельбы в школе Флориды.