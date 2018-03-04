"Оскар-2018": хто претендує на кращий фільм року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У ніч з 4 на 5 березня пройде ювілейна 90-а церемонія вручення премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, передає УНН.
Так, статуетки вручать у Лос-Анджелесі в театрі “Долбі”. Ведучим церемонії, як і в минулому році, стане Джиммі Кіммел.
Наразі у театрі уже підготували червоний килим для зірок кіно та гостей церемонії.
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Кращим фільмом ювілейного “Оскара” може стати одна з дев’яти картин:
1. “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі” Мартіна МакДона
2.“Форма води” Гільєрмо дель Торо
3. “Темні часи” Джо Райта
4. “Дюнкерк” Крістофера Нолана
5.“Секретне досьє” Стівена Спілберга
6. “Примарна нитка” Пола Томаса Андерсона
7. “Леді Берд” Грети Гервіг
8. “Пастка” Джордана Піла
9. “Клич мене своїм ім’ям” Луки Гуаданьїно