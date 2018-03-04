"Оскар-2018": кто претендует на лучший фильм года

Так, статуэтки вручат в Лос-Анджелесе в театре “Долби”. Ведущим церемонии, как и в прошлом году, станет Джимми Киммел.

Сейчас в театре уже подготовили красный ковер для звезд кино и гостей церемонии.

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Лучшим фильмом юбилейного “Оскара” может стать одна из девяти картин:

1. “Три билборда на границе Эббинга, Миссури” Мартина МакДона

2. “Форма воды” Гильермо дель Торо

3. “Темные времена” Джо Райта

4. “Дюнкерк” Кристофера Нолана

5. “Секретное досье” Стивена Спилберга

6. “Призрачная нить” Пола Томаса Андерсона

7. “Леди Берд” Греты Гервиг

8. “Прочь” Джордана Пила

9. “Зови меня своим именем” Луки Гуаданьино