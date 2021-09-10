Осіннє тепло затримається: синоптики дали прогноз на середину вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Україні у другій декаді вересня затримається осіннє тепло з температурою до 26-27° вище нуля, зниження на декілька градусів очікується ближче до 20 вересня. Дощитиме час від часу. Такий прогноз УНН дали в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 11 вересня опадів не очікується. У Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 16-18°.
12 вересня в Криму, 13 вересня у південно-східних, вдень і у західних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті території 12-13 вересня без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° (12 вересня на заході 6-11°), на півдні країни 12-17°; вдень 22-27°.
14 вересня вночі у східних та північно-східних, вдень у західних та північних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. 15 вересня без опадів, лише вдень в Карпатах місцями короткочасний дощ. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°, 14 вересня у західних та північних областях, 15 вересня в Україні, крім півдня, 17-23°.
16-17 вересня без опадів, лише 17 вересня на заході невеликі дощі; температура вночі 10-16°, 17 вересня на сході та північному сході 4-10° тепла, вдень 17-23°, на півдні до 26°.
18 вересня у західних, північних, центральних, вночі 19 вересня у східних та північно-східних областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території, 20 вересня в Україні без опадів; температура вночі 5-11° тепла, вдень 13-19°, на півдні та Закарпатті вночі 8-14°, вдень 17-23°.
Доповнення
Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні.
До слова, синоптики кажуть, що у вересні аномальна спека в Україну не повернеться.