Осеннее тепло задержится: синоптики дали прогноз на середину сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине во второй декаде сентября задержится осеннее тепло с температурой до 26-27° выше нуля, снижение на несколько градусов ожидается ближе к 20 сентября. Дожди будут время от времени. Такой прогноз УНН дали в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 11 сентября осадков не ожидается. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 22-27°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.
12 сентября в Крыму, 13 сентября в юго-восточных, днем и в западных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории 12-13 сентября без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14° (12 сентября на западе 6-11°), на юге страны 12-17°; днем 22-27°.
14 сентября ночью в восточных и северо-восточных, днем в западных и северных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. 15 сентября без осадков, лишь днем в Карпатах местами кратковременный дождь. Температура ночью 10-16°, днем 21-27°, 14 сентября, в западных и северных областях, 15 сентября в Украине, кроме юга, 17-23°.
16-17 сентября без осадков, лишь 17 сентября на западе небольшие дожди; температура ночью 10-16°, 17 сентября на востоке и северо-востоке 4-10° тепла, днем 17-23°, на юге до 26°.
18 сентября в западных, северных, центральных, ночью 19 сентября во восточных и северо-восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории, 20 сентября в Украине без осадков; температура ночью 5-11° тепла, днем 13-19°, на юге и Закарпатье ночью 8-14°, днем 17-23°.
Дополнение
Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.
К слову, синоптики говорят, что в сентябре аномальная жара в Украину не вернется.