Осеннее тепло задержится: синоптики дали прогноз на середину сентября

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине во второй декаде сентября задержится осеннее тепло с температурой до 26-27° выше нуля, снижение на несколько градусов ожидается ближе к 20 сентября. Дожди будут время от времени. Такой прогноз УНН дали в Укргидрометцентре.