Осінь біля моря: топові напрямки онлайн турагенції ANEX Tour
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Найкращий час для відпустки: море прогрілося, спека спала, комфортно відпочивати на пляжах та біля басейнів, вечеряти на відкритих терасах ресторанів, ніжитись у СПА та азартно торгуватися. Офіційна турагенція від туроператора ANEX Tour Україна на своєму сайті зібрала колекцію найкращих турів для осіннього відпочинку біля моря.
Курорти Егейського моря Туреччини з вильотом з Польщі та Молдови
Ніякі фотографії не в змозі передати чарівність пейзажів Мармаріса та Бодруму: синє море, острови та щогли яхт розчиняються у золотих променях сонця. У Мармарисі гримить музика на знаменитій вулиці барів, від морського причалу вирушають пороми на грецький острів Родос, сім'ї з дітьми відпочивають на піщаному пляжі Ічмілер.
Бодрум – символ елітного відпочинку, у бухтах Яликавак, Гюндоган, Тюрбюку, Торба, Гуверчинлик ховаються розкішні резорти. Тут розумієш справжній рівень сервісу 5*: бажання гостей враховано до того, як гості про щось подумали.
Найкращі осінні курорти Середземномор'я Туреччини
Приємно відпочивати в готелях все включено з великою територією, десятками басейнів, барів, ресторанів, розкішними спа-центрами та приватними пляжами в курортних селищах Фетхіє, Белек, Текірова, Соргун. Цікаві шоу просто неба організовані в Аспендосі та тематичному парку The Land of Legend.
Дощі рідкість, осіннього вечора заповнені ресторани набережних Сіде, Аланії, Кестеля, Махмутлара, азартний торг йде на вулицях Кемера, Анталії, Лари, Кумкоя.
Осіння відпустка на Червоному морі у Єгипті
Настає улюблена пора дайверів: тури, що горять, на 10-15% дешевше, немає спеки, що спалює, море повністю очистилося від мікроводоростей.
Найкращі курорти Єгипту для дайвінгу та снорклінгу:
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- Шарм ель Шейх – щодня вирушають катери до коралових садів заповідника ас Мохаммед;
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- Ель Гуна на північ від Хургади – на елітному курорті у лагунах створено спеціальний дайв-споти;
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- Марса Алам – живі корали, червонокнижні черепахи, дельфіни та дюгоні.
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- Восени в Єгипті сезон фініків та королівського манго, біля пляжів продають соковиті плоди за символічними цінами.
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Осінь в ОАЕ на Перській затоці та Аравійському морі
Температура води +27°С, удень +30-33°С, увечері 26-28°С. Осінь в ОАЕ – шанс побачити футуристичні пейзажі Шарджі, Дубая, Абу-Дабі без черг в аквапарках та на Бурдж Халіфу.
Головні події осені в ОАЕ 2023:
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- стартує шопінг фестиваль Dubai Summer Surprises
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- фестиваль музики Terra Solis в оазисі посеред пустелі;
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- відкрито після реконструкції Wild Wadi Waterpark;
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- працюють усі атракціони Великої Трійки: тематичні парки Ferrari World, Yas Waterpark,
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- чемпіонат з морської риболовлі у Фуджейрі;
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- кінофестиваль та Тиждень Дизайну в Дубаї.
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Путівки на відпочинок біля моря туристи купують онлайн
Сучасний формат туристичного сервісу: без візиту до офісу; самостійний підбір пакетних турів в онлайн каталозі турагентства або персоналізовані списки готелів з описом та цінами під запит.
Туристи довіряють онлайн турагенції ANEX Tour:
Купити онлайн путівки для бюджетного та VIP відпочинку на морі зручно на території України та Східної Європи: вильоти чартерів з аеропортів Польщі, Молдови, Румунії.