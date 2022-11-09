Осередок Кіноспільнота запрошує на допрем’єрний показ фільму «Рози. Фільм-кабаре»

21 листопада - подвійне свято: день народження гурту Dakh Daughters і річниця початку Революції гідності. Цей день має бути особливим. Тому на вас чекає незвичайна подія.

У цей день, 21.11.2022 о 18:00, в осередку Кіноспільнота у Будинку кіно, відбудеться допрем’єрний показ фільму “Рози.

Фільм-кабаре” режисера Ірени Стеценко (Україна, 2021, cпеціальна згадка Премії Андрія Матросова на DOCUDAYS UA 2021).

На показі буде присутня творча група фільму і ще на вас очікує сюрприз. Тривалість події – 2 години.

Про фільм

Історія народження громадянської гідності зіграна мовою кабаре, дівчатами у білому гримі і чорних балетних пачках. Трагікомічний мюзикл, в якому 7 актрис відомого Київського театру Дах створили інтелектуальний фрік-кабаре бенд «Dakh Daughters», а рівно рік потому разом з багатьма українцями мусили вийти на Майдан за право жити в країні, що може бути прекрасною квіткою серед вільних країн Європи.

У фільмі зафіксовано документальні події 2014 року, які стали початком того, що відбувається сьогодні в Україні – неймовірна єдність українського народу проти російського нападу на Україну, Європу, весь вільний світ. Засобами музично-театрального перфомансу фільм розкриває красу та труднощі дотримання власного шляху – жінки, мисткині, громадянки. Пильно придивляючись до кожної з артисток, ви відкриєте для себе сім ролей, сім образів жіночності, сім способів бути собою і сім життєвих кредо. Фільм створено за підтримки Українського культурного фонду. Партнери показу: ТОВ ТВК "Перша приватна броварня”, ТМ “Моршинська”.

Офіційний відбір та міжнародні прем’єри:



Sheffield Doc/Fest 2021, Великобританія



Одеський міжнародний кінофестиваль 2021, Україна



Astra Film Festival 2021, Румунія · Epos International Art Film Festival 2022, Ізраїль



Кінофестиваль Master of Art 2022, Болгарія



Mittel Punkt Europa Filmfest 2022, Німеччина



HER Docs 2022, Польща



Миколайчук OPEN 2022, Україна



Кінофестиваль Barnes Film Festival 2022, Великобританія



Міжнародний музичний і кінофестиваль Чечхон, Південна Корея



DokStation – фестиваль музичного документального кіно, Румунія



Міжнародний кінофестиваль про права людини в Албанії, Албанія



Кінофестиваль «Війна на екрані», Франція



WOMEX 2022, Португалія



Міжнародний фестиваль документального кіно FrontDoc, Італія "Рози. Фільм-кабаре" (Україна2021)



Режисер та сценарист: Ірена Стеценко

Оператор: Сергій Стеценко

Звук: Марія Нестеренко

Музика: DAKH DAUGHTERS

Жанр: документальний мюзикл

Продюсери: Ольга Безхмельніцина, Олександра Кравченко, Олег Соснов

Актори 1-го плану: Dakh Daughters, Влад Троїцький

Тривалість: 77 хв.

Трейлер

Квитки на сайті: kinospilnota.kyiv.ua

Адреса: осередок Кіноспільнота в Будинку Кіно, 3-й поверх, Червона зала: Київ, вулиця Саксаганського, 6, Київ.