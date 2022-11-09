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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Осередок Кіноспільнота запрошує на допрем’єрний показ фільму «Рози. Фільм-кабаре»

Осередок Кіноспільнота запрошує на допрем’єрний показ фільму «Рози. Фільм-кабаре»

Київ • УНН

 • 600460 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Допрем’єрний показ та зустріч з творчою групою фільму «Рози. Фільм-кабаре» відбудеться 21 листопада о 18:00. Осередок Кіноспільнота запрошує вас в Будинок Кіно (Київ).

21 листопада - подвійне свято: день народження гурту Dakh Daughters і річниця початку Революції гідності. Цей день має бути особливим. Тому на вас чекає незвичайна подія.

У цей день, 21.11.2022 о 18:00, в осередку Кіноспільнота у Будинку кіно, відбудеться допрем’єрний показ фільму “Рози.

Фільм-кабаре” режисера Ірени Стеценко (Україна, 2021, cпеціальна згадка Премії Андрія Матросова на DOCUDAYS UA 2021).
На показі буде присутня творча група фільму і ще на вас очікує сюрприз. Тривалість події – 2 години.

Про фільм

Історія народження громадянської гідності зіграна мовою кабаре, дівчатами у білому гримі і чорних балетних пачках. Трагікомічний мюзикл, в якому 7 актрис відомого Київського театру Дах створили інтелектуальний фрік-кабаре бенд «Dakh Daughters», а рівно рік потому разом з багатьма українцями мусили вийти на Майдан за право жити в країні, що може бути прекрасною квіткою серед вільних країн Європи.

У фільмі зафіксовано документальні події 2014 року, які стали початком того, що відбувається сьогодні в Україні – неймовірна єдність українського народу проти російського нападу на Україну, Європу, весь вільний світ. Засобами музично-театрального перфомансу фільм розкриває красу та труднощі дотримання власного шляху – жінки, мисткині, громадянки. Пильно придивляючись до кожної з артисток, ви відкриєте для себе сім ролей, сім образів жіночності, сім способів бути собою і сім життєвих кредо. Фільм створено за підтримки Українського культурного фонду. Партнери показу: ТОВ ТВК "Перша приватна броварня”, ТМ “Моршинська”.

Офіційний відбір та міжнародні прем’єри:

  • Sheffield Doc/Fest 2021, Великобританія
  • Одеський міжнародний кінофестиваль 2021, Україна
  • Astra Film Festival 2021, Румунія · Epos International Art Film Festival 2022, Ізраїль
  • Кінофестиваль Master of Art 2022, Болгарія
  • Mittel Punkt Europa Filmfest 2022, Німеччина
  • HER Docs 2022, Польща
  • Миколайчук OPEN 2022, Україна
  • Кінофестиваль Barnes Film Festival 2022, Великобританія
  • Міжнародний музичний і кінофестиваль Чечхон, Південна Корея
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  • Міжнародний кінофестиваль про права людини в Албанії, Албанія
  • Кінофестиваль «Війна на екрані», Франція
  • WOMEX 2022, Португалія
  • Міжнародний фестиваль документального кіно FrontDoc, Італія "Рози. Фільм-кабаре" (Україна2021)

Режисер та сценарист: Ірена Стеценко

Оператор: Сергій Стеценко

Звук: Марія Нестеренко

Музика: DAKH DAUGHTERS

Жанр: документальний мюзикл

Продюсери: Ольга Безхмельніцина, Олександра Кравченко, Олег Соснов

Актори 1-го плану: Dakh Daughters, Влад Троїцький

Тривалість: 77 хв.

Трейлер

Квитки на сайті: kinospilnota.kyiv.ua

Адреса: осередок Кіноспільнота в Будинку Кіно, 3-й поверх, Червона зала: Київ, вулиця Саксаганського, 6, Київ.

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