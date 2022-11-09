Осередок Кіноспільнота запрошує на допрем’єрний показ фільму «Рози. Фільм-кабаре»
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Допрем’єрний показ та зустріч з творчою групою фільму «Рози. Фільм-кабаре» відбудеться 21 листопада о 18:00. Осередок Кіноспільнота запрошує вас в Будинок Кіно (Київ).
21 листопада - подвійне свято: день народження гурту Dakh Daughters і річниця початку Революції гідності. Цей день має бути особливим. Тому на вас чекає незвичайна подія.
У цей день, 21.11.2022 о 18:00, в осередку Кіноспільнота у Будинку кіно, відбудеться допрем’єрний показ фільму “Рози.
Фільм-кабаре” режисера Ірени Стеценко (Україна, 2021, cпеціальна згадка Премії Андрія Матросова на DOCUDAYS UA 2021).
На показі буде присутня творча група фільму і ще на вас очікує сюрприз. Тривалість події – 2 години.
Про фільм
Історія народження громадянської гідності зіграна мовою кабаре, дівчатами у білому гримі і чорних балетних пачках. Трагікомічний мюзикл, в якому 7 актрис відомого Київського театру Дах створили інтелектуальний фрік-кабаре бенд «Dakh Daughters», а рівно рік потому разом з багатьма українцями мусили вийти на Майдан за право жити в країні, що може бути прекрасною квіткою серед вільних країн Європи.
У фільмі зафіксовано документальні події 2014 року, які стали початком того, що відбувається сьогодні в Україні – неймовірна єдність українського народу проти російського нападу на Україну, Європу, весь вільний світ. Засобами музично-театрального перфомансу фільм розкриває красу та труднощі дотримання власного шляху – жінки, мисткині, громадянки. Пильно придивляючись до кожної з артисток, ви відкриєте для себе сім ролей, сім образів жіночності, сім способів бути собою і сім життєвих кредо. Фільм створено за підтримки Українського культурного фонду. Партнери показу: ТОВ ТВК "Перша приватна броварня”, ТМ “Моршинська”.
Офіційний відбір та міжнародні прем’єри:
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- Sheffield Doc/Fest 2021, Великобританія
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- Одеський міжнародний кінофестиваль 2021, Україна
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- Astra Film Festival 2021, Румунія · Epos International Art Film Festival 2022, Ізраїль
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- Кінофестиваль Master of Art 2022, Болгарія
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- Mittel Punkt Europa Filmfest 2022, Німеччина
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- HER Docs 2022, Польща
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- Миколайчук OPEN 2022, Україна
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- Кінофестиваль Barnes Film Festival 2022, Великобританія
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- Міжнародний музичний і кінофестиваль Чечхон, Південна Корея
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- DokStation – фестиваль музичного документального кіно, Румунія
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- Міжнародний кінофестиваль про права людини в Албанії, Албанія
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- Кінофестиваль «Війна на екрані», Франція
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- WOMEX 2022, Португалія
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- Міжнародний фестиваль документального кіно FrontDoc, Італія "Рози. Фільм-кабаре" (Україна2021)
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Режисер та сценарист: Ірена Стеценко
Оператор: Сергій Стеценко
Звук: Марія Нестеренко
Музика: DAKH DAUGHTERS
Жанр: документальний мюзикл
Продюсери: Ольга Безхмельніцина, Олександра Кравченко, Олег Соснов
Актори 1-го плану: Dakh Daughters, Влад Троїцький
Тривалість: 77 хв.
Трейлер
Квитки на сайті: kinospilnota.kyiv.ua
Адреса: осередок Кіноспільнота в Будинку Кіно, 3-й поверх, Червона зала: Київ, вулиця Саксаганського, 6, Київ.