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Осередок Киноспильнота приглашает на допремьерный показ фильма «Розы. Фильм-кабаре»

Осередок Киноспильнота приглашает на допремьерный показ фильма «Розы. Фильм-кабаре»

Киев • УНН

 • 600460 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Допремьерный показ и встреча с творческой группой фильма «Розы. Фильм-кабаре» состоится 21 ноября в 18:00. Осередок Киноспильнота приглашает вас в Дом Кино (Киев).

21 ноября – двойной праздник: день рождения группы Dakh Daughters и годовщина начала Революции достоинства. Этот день должен быть особенным. Поэтому вас ждет необычное событие.

В этот день, 21.11.2022 в 18:00, в центре Киноспильноты в Доме кино, состоится допремьерный показ фильма “Розы. Фильм-кабаре” режиссера Ирены Стеценко (Украина, 2021, cпециальное упоминание Премии Андрея Матросова на DOCUDAYS UA 2021).

На показе будет присутствовать творческая группа фильма и еще вас ожидает сюрприз. Продолжительность события – 2 часа.

О фильме

История рождения гражданского достоинства сыграна на языке кабаре, девушками в белом гриме и черных балетных пачках. Трагикомический мюзикл, в котором 7 актрис известного Киевского театра Дах создали интеллектуальный фрик-кабаре бэнд «Dakh Daughters», а ровно год спустя вместе со многими украинцами должны были выйти на Майдан за право жить в стране, что может быть прекрасным цветком среди свободных европейских стран.

В фильме зафиксированы документальные события 2014 года, которые стали началом происходящего сегодня в Украине – невероятное единство украинского народа против российского нападения на Украину, Европу, весь свободный мир. Средствами музыкально-театрального перфоманса фильм раскрывает красоту и трудности придерживаться собственного пути женщины, художницы, гражданки. Внимательно присматриваясь к каждой из артисток, вы откроете для себя семь ролей, семь образов женственности, семь способов быть собой и семь жизненных кредо. Фильм создан при поддержке Украинского культурного фонда. Партнеры показа: ООО ТПК "Первая частная пивоварня”, ТМ “Моршинская”.

Официальный отбор и международные премии’еры:

  • Sheffield Doc/Fest 2021, Великобритания
  • Одесский международный кинофестиваль 2021, Украина
  • Astra Film Festival 2021, Румыния · Epos International Art Film Festival 2022, Израиль
  • Кинофестиваль Master of Art 2022, Болгария
  • Mittel Punkt Europa Filmfest 2022, Германия
  • HER Docs 2022, Польша
  • Миколайчук OPEN 2022, Украина
  • Кинофестиваль Barnes Film Festival 2022, Великобритания
  • Международный музыкальный и кинофестиваль Чечхон, Южная Корея
  • DokStation – фестиваль музыкального документального кино, Румыния
  • Международный кинофестиваль о правах человека в Албании, Албания
  • Кинофестиваль «Война на экране», Франция
  • WOMEX 2022, Португалия
  • Международный фестиваль документального кино FrontDoc, Италия "Розы. Фильм-кабаре" (Украина2021)

Режиссер и сценарист: Ирэна Стеценко

Оператор: Сергей Стеценко

Звук: Мария Нестеренко

Музыка: DAKH DAUGHTERS

Жанр: документальный мюзикл

Продюсеры: Ольга Безхмельницына, Александра Кравченко, Олег Соснов

Актеры 1-го плана: Dakh Daughters, Влад Троицкий.

Продолжительность: 77 минут

Трейлер

Билеты на сайте: kinospilnota.kyiv.ua

Адрес: центр Киноспильноты в Доме Кино, 3-й этаж, Красный зал: Киев, улица Саксаганского, 6, Киев.

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