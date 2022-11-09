Осередок Киноспильнота приглашает на допремьерный показ фильма «Розы. Фильм-кабаре»
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Допремьерный показ и встреча с творческой группой фильма «Розы. Фильм-кабаре» состоится 21 ноября в 18:00. Осередок Киноспильнота приглашает вас в Дом Кино (Киев).
21 ноября – двойной праздник: день рождения группы Dakh Daughters и годовщина начала Революции достоинства. Этот день должен быть особенным. Поэтому вас ждет необычное событие.
В этот день, 21.11.2022 в 18:00, в центре Киноспильноты в Доме кино, состоится допремьерный показ фильма “Розы. Фильм-кабаре” режиссера Ирены Стеценко (Украина, 2021, cпециальное упоминание Премии Андрея Матросова на DOCUDAYS UA 2021).
На показе будет присутствовать творческая группа фильма и еще вас ожидает сюрприз. Продолжительность события – 2 часа.
О фильме
История рождения гражданского достоинства сыграна на языке кабаре, девушками в белом гриме и черных балетных пачках. Трагикомический мюзикл, в котором 7 актрис известного Киевского театра Дах создали интеллектуальный фрик-кабаре бэнд «Dakh Daughters», а ровно год спустя вместе со многими украинцами должны были выйти на Майдан за право жить в стране, что может быть прекрасным цветком среди свободных европейских стран.
В фильме зафиксированы документальные события 2014 года, которые стали началом происходящего сегодня в Украине – невероятное единство украинского народа против российского нападения на Украину, Европу, весь свободный мир. Средствами музыкально-театрального перфоманса фильм раскрывает красоту и трудности придерживаться собственного пути женщины, художницы, гражданки. Внимательно присматриваясь к каждой из артисток, вы откроете для себя семь ролей, семь образов женственности, семь способов быть собой и семь жизненных кредо. Фильм создан при поддержке Украинского культурного фонда. Партнеры показа: ООО ТПК "Первая частная пивоварня”, ТМ “Моршинская”.
Официальный отбор и международные премии’еры:
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- Sheffield Doc/Fest 2021, Великобритания
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- Одесский международный кинофестиваль 2021, Украина
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- Astra Film Festival 2021, Румыния · Epos International Art Film Festival 2022, Израиль
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- Кинофестиваль Master of Art 2022, Болгария
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- Mittel Punkt Europa Filmfest 2022, Германия
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- HER Docs 2022, Польша
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- Миколайчук OPEN 2022, Украина
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- Кинофестиваль Barnes Film Festival 2022, Великобритания
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- Международный музыкальный и кинофестиваль Чечхон, Южная Корея
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- DokStation – фестиваль музыкального документального кино, Румыния
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- Международный кинофестиваль о правах человека в Албании, Албания
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- Кинофестиваль «Война на экране», Франция
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- WOMEX 2022, Португалия
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- Международный фестиваль документального кино FrontDoc, Италия "Розы. Фильм-кабаре" (Украина2021)
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Режиссер и сценарист: Ирэна Стеценко
Оператор: Сергей Стеценко
Звук: Мария Нестеренко
Музыка: DAKH DAUGHTERS
Жанр: документальный мюзикл
Продюсеры: Ольга Безхмельницына, Александра Кравченко, Олег Соснов
Актеры 1-го плана: Dakh Daughters, Влад Троицкий.
Продолжительность: 77 минут
Трейлер
Билеты на сайте: kinospilnota.kyiv.ua
Адрес: центр Киноспильноты в Доме Кино, 3-й этаж, Красный зал: Киев, улица Саксаганского, 6, Киев.