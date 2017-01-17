Ощадбанк зекономив близько 50 млн грн завдяки торгам на ProZorro

“Реформування Ощадбанку не може відбуватись без перетворень у системі закупівель. За два роки ми здійснили важливі кроки в цьому напрямі. Позаминулого року вийшли на ProZorro. Як результат — маємо десятки мільйонів зекономлених державних коштів. Їх буде спрямовано на подальшу модернізацію мережі банку. Оновлюємо відділення, збільшуємо кількість банкоматів та інформаційно-платіжних терміналів”, — зазначив голова правління Ощадбанку А.Пишний.

Загалом за півтора року банк провів у зазначеній системі закупівель не менше 1000 тендерів на загальну суму більше 750 млн. грн.