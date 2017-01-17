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12 марта, 19:49 • 76486 просмотра

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Ощадбанк сэкономил около 50 млн грн благодаря торгам на ProZorro

Ощадбанк сэкономил около 50 млн грн благодаря торгам на ProZorro

Киев • УНН

 • 8367 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Став активным участником проведения торгов на электронной площадке ProZorro Ощадбанк сэкономил около 50 млн грн государственных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Ощадбанка.

"Реформирование Ощадбанка не может происходить без преобразований в системе закупок. За два года мы осуществили важные шаги в этом направлении. В позапрошлом году вышли на ProZorro. В результате - имеем десятки миллионов сэкономленных государственных средств. Они будут направлены на дальнейшую модернизацию сети банка. Обновляем отделения, увеличиваем количество банкоматов и информационно-платежных терминалов", - отметил глава правления Ощадбанка А.Пышный.

Всего за полтора года банк провел в указанной системе закупок не менее 1 000 на общую сумму более 750 млн грн.

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