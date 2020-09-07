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Ощадбанк збираються приєднати до ФГВФО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Державний Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) після внесення відповідних змін до законодавства України. Про таке рішення повідомили у пресслужбі НБУ за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності, передає УНН.

Ощадбанк збираються приєднати до ФГВФО

"Учасники засідання погодили план входження Ощадбанку до ФГВФО з 1 січня 2021 року. Враховуючи великий депозитний портфель банку та, відповідно, потребу у значних внесках банку до Фонду, для установи буде передбачено перехідний період до 31 грудня 2023 року в частині сплати регулярних зборів", - йдеться у повідомленні.

Ця пропозиція Ради з фінансової стабільності, як вказано, також потребує імплементації на рівні закону.

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Окрім приєднання Ощадбанку до системи гарантування вкладів, Рада також схвалила механізм реструктуризації боргів ФГВФО. "Рада рекомендувала забезпечити стабільність системи гарантування вкладів через конвертацію поточних зобов’язань ФГВФО перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання", - вказали зорема у НБУ.

Зазначається, що підтриманий Радою сценарій "дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації ... боргових зобов’язань Фонду". Для імплементації цієї рекомендації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.

"Рада з фінансової стабільності схвалила План реструктуризації боргів Фонду з обмеженим терміном дії для відновлення платоспроможності Фонду до кінця 2021 року, як того вимагав підписаний у червні поточного року Меморандум про економічну та фінансову політику", - додали у Нацбанку.

Рада також обговорила стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. У частині реформ фінансового сектору зроблено низку кроків на виконання домовленостей із МВФ, водночас лишається і низка перепон та юридичних ризиків, які необхідно усунути для активізації роботи з міжнародними партнерами, зауважили у НБУ.

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"До них, зокрема, належить питання обмеження винагород для членів правлінь та наглядових рад державних банків... Також значні ризики створює невизначеність із призначенням нового керівника Ощадбанку та блокуванням конкурсів на інші керівні посади у банку... У контексті наявних ризиків також обговорювалось оскарження у Конституційному суді положень ЗУ "Про банки та банківську діяльність" та ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"... Визнання неконституційними цих законів чи окремих їхніх положень означатиме, що необхідно повторно законодавчо врегульовувати критичні для стабільності фінансового сектору питання", - повідомили у регуляторі.

Тож, члени засідання дійшли згоди про необхідність посилення роботи у напрямку мінімізації ризиків, які стримують відновлення активної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадаємо, торік НБУ оприлюднив рекомендації для держбанків з реструктуризації непрацюючих кредитів.

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