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Ощадбанк собираются присоединить к ФГВФЛ

Киев • УНН

 • 14903 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Государственный Ощадбанк присоединится к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины. О таком решении сообщили в пресс-службе НБУ по итогам заседания Совета по финансовой стабильности, передает УНН.

Ощадбанк собираются присоединить к ФГВФЛ

"Участники заседания согласовали план вхождения Ощадбанка в ФГВФЛ с 1 января 2021 года. Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов", - говорится в сообщении.

Это предложение Совета по финансовой стабильности, как указано, также нуждается в имплементации на уровне закона.

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Кроме присоединения Ощадбанка к системе гарантирования вкладов, Совет также одобрил механизм реструктуризации долгов ФГВФЛ. "Совет рекомендовал обеспечить стабильность системы гарантирования вкладов через конвертацию текущих обязательств ФГВФЛ перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства", - указали в частности в НБУ.

Отмечается, что поддержанный Советом сценарий "позволит перейти к повышению суммы гарантированных государством вкладов до 600 000 грн после осуществления реструктуризации ... долговых обязательств Фонда". Для имплементации этой рекомендации необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

"Совет по финансовой стабильности одобрил План реструктуризации долгов Фонда с ограниченным сроком действия для восстановления платежеспособности Фонда до конца 2021 года, как того требовал подписанный в июне текущего года Меморандум об экономической и финансовой политике", - добавили в Нацбанке.

Совет также обсудил состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями. В части реформ финансового сектора сделан ряд шагов по выполнению договоренностей с МВФ, в то же время остается и ряд преград и юридических рисков, которые необходимо устранить для активизации работы с международными партнерами, отметили в НБУ.

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"К ним, в частности, относится вопрос ограничения вознаграждений для членов правлений и наблюдательных советов государственных банков... Также значительные риски создает неопределенность с назначением нового руководителя Ощадбанка и блокировкой конкурсов на другие руководящие должности в банке... В контексте имеющихся рисков также обсуждалось обжалование в Конституционном суде ЗУ "О банках и банковской деятельности" и ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц"... Признание неконституционными этих законов или отдельных их положений будет означать, что необходимо повторно законодательно урегулировать критические для стабильности финансового сектора вопросы", - сообщили в регуляторе.

Так, члены заседания пришли к согласию о необходимости усиления работы в направлении минимизации рисков, сдерживающих восстановление активного сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Напомним, в прошлом году НБУ обнародовал рекомендации для госбанков с реструктуризации неработающих кредитов.

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